D'autres sujets plus généraux ont également été abordés au cours du colloque. Les résultats des dernières recherches sur le déroulement des insurrections dans les différentes régions de Madagascar ont par exemple été développés par Michel Mahatsanga de l'Université de Toliara, Jeannot Rasoloarison de l'Université d'Antananarivo et Lucien Raharison, journaliste.

« Économie et insurrections malgaches de 1947 ». Le thème du colloque commémoratif des événements de 1947 organisé à la Sorbonne le vendredi 31 mars a réuni de nombreux intellectuels, experts et historiens, à Paris. Les communications avaient abordé aussi bien les aspects micro-économiques et macro-économiques que les courants de pensée économiques dominants ayant influencé les mouvements nationalistes.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.