Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président égyptien, M. Abdelfattah Al-Sissi, suite aux attentats terroristes ignobles perpétrés, dimanche, contre des lieux de culte à Tanta et Alexandrie.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une forte condamnation la nouvelle tragique de ces actes abjects ayant visé des lieux de culte, faisant plusieurs victimes innocentes.

SM le Roi exprime la condamnation vigoureuse du Royaume du Maroc de ces actes criminels lâches dans une tentative désespérée de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Egypte sœur, réitérant la solidarité entière du Royaume avec le peuple égyptien frère et l'adhésion totale du Maroc aux efforts internationaux visant à extirper les racines du terrorisme lâche.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain a exprimé au président égyptien et, à travers lui, à l'ensemble des familles éplorées et au peuple égyptien frère, Ses sincères condoléances et Sa compassion, implorant Dieu d'avoir les victimes dans Sa Sainte miséricorde et d'accorder à leurs familles patience et réconfort et prompt rétablissement aux blessés.