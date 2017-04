Congo-Kinshasa: Colonel Mwanamputu - «La police empêchera toute manifestation publique à caractère politique »

Le colonel Pierrot Mwanamputu fait remarquer que la hiérarchie de la police a strictement instruit les commandants d'unités de veiller à l'encadrement des hommes sous leurs commandements et de s'abstenir des actes tendant à énerver les droits humains aussi bien que les libertés publiques et individuelles.

Le porte-parole de la police rappelle que «toute incitation de la population à la désobéissance civile et toute instrumentalisation de la jeunesse désœuvrée à la pose des barricades enflammées sur la chaussée et aux jets des graviers sur les passants, le saccage des véhicules» sont prohibés.

«La police a été amenée de façon préventive à rassurer nos concitoyens en mettant en place un dispositif sécuritaire renforcé, intensif et impressionnant dans les divers points chauds et des sites stratégiques, dispositif sécuritaire renforcé par des patrouilles et des tournées avec pour finalité de décourager toutes velléités criminelles et au mieux, parer à la commission des actes répréhensibles », argumente le colonel Pierrot Mwanamputu.

Le porte-parole de la police nationale, colonel Pierrot Mwanamputu a affirmé dimanche que «la police nationale congolaise (PNC) empêchera l'exercice de toute manifestation publique à caractère politique, non autorisée à travers toute l'étendue du territoire national». Il a aussi noté que l'institution dont il est porte-parole veillera à assurer la protection de la population et de ses biens.

