Maroc: L'OCK se noie et la JSKT s'en sort

En seconde période, les Phosphatiers se portent à l'attaque en vue de marquer. Mais et à la surprise générale, ce sont les Tadlaouis qui inscrivent un superbe but leur permettant de remporter les trois points de la victoire.

En effet, la blessure d'El Magri se renouvelle et l'oblige à céder sa place à Khaled Hachadi qui a été sous pression, vu les attentes du public khouribgui, surtout après les bonnes prestations de ce joueur lors des matchs de préparation et son désir de faire de même en match officiel.

La JSKT réédite l'exploit de l'aller et bat de nouveau l'OCK, cette fois-ci, at home, devant ses supporters, pour le compte de la 23ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, dans un derby régional qui a été bénéfique à l'équipe tadlaouie et maléfique aux Khouribguis qui mettent un pas en deuxième division.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.