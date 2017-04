Ile Maurice: Sabita - «Les os de ma fille se trouvent au musée»

Depuis, Sabita Koomanikooa n'a plus eu de nouvelles. Les années passent, le silence est le même. Malgré ses démarches, affirme-t-elle, elle n'a jamais pu savoir où en est l'enquête, qui a été arrêté et ce qu'il est advenu des ossements de sa fille. «Péna enn zour kot mo pa pans li. Péna enn zour mo pa koz ar li, mo dir li mo pou fer so lanterman... »

«Ce jour-là, elle portait un pantalon rose et une blouse bleue. Elle a quitté la maison vers 11 heures.» A l'époque, mère et fille habitaient à Pointe-aux-Piments. Mais Cindy n'est jamais rentrée à la maison. «Monn mars boukou pou mo rod li. Partou monn alé.»

