Ile Maurice: Le policier qui jouerait au voleur

C'est à l'angle des rues SSR et Joomye qu'il se serait emparé du porte-monnaie d'un retraité de 65 ans habitant à Roche-Bois et aurait profité que l'autobus soit à l'arrêt pour prendre la fuite.

Cela fait bientôt un an qu'Azhar ne va plus au travail, affirme sa mère : «Un jour, ses collègues lui ont rendu visite, c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'Azhar prenait souvent des congés, dont des congés maladie. Résultat, il a été convoqué par le comité de discipline de la police.»

Si le père semble peu enclin à «tolérer ce genre d'attitude», Najneen se montre, elle, plus diplomate. «Si vrémem linn fer sa, li va répanti ek si li pann fer sa, li bizin rétourn lakaz. Mo less la zistis fer so travay.»

Un garçon «doux et gentil». C'est ainsi que la mère du constable Azhar Ali Abdoola le décrit. Les autres qualificatifs auxquels elle a recours ? «Honnête», «obéissant» et «très serviable».

