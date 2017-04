L'Indice FAO des prix du sucre a chuté de 10,9% pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2016 Plus »

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l'Association «Les amis d'Al Mouatamid», Abdelhaq Ben Rahmoun, a indiqué que par le choix du célèbre poète Abderrafiî Jaouahiri, l'Association veut rendre hommage à un symbole de la littérature et de la poésie au Maroc, dont les écrits et le génie de cet artiste hors pair ont marqué la littérature marocaine contemporaine.

Cette édition, qui porte le nom du poète Abderrafiî Jaouahiri, vient célébrer l'expérience créative de poète, qui est lié aux grandes œuvres musicales marocaines, et dont les textes ont enrichi le patrimoine culturel national. Parmi ces œuvres figurent "Rahila" de feu Mohamed Al Hayani, "Al Qamar Al Ahmar" (Abdelhadi Belkhayat), et "Ya Jar Wadina" interprétée par feue Rajae Belamlih.

Devenue un rendez-vous annuel de poésie, cette manifestation culturelle investira deux jours durant les espaces andalous, historiques et naturels de la ville des poètes pour gratifier les amoureux de ce genre littéraire de concerts artistiques, d'expositions, de recueils de poèmes et de soirées poétiques.

