Le but de cet exercice était de saisir des documents pouvant aider à faire la lumière sur une allégation de fraude de plus de Rs 700 millions au sein de cette compagnie.

Il est convoqué au siège de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) à Moka, ce lundi après-midi 10 avril. L'ex-président du conseil d'administration de la Mauritius Housing Company (MHC), Mamad Kodabaccus, devait y être interrogé under warning sur le recrutement d'un employé de la compagnie par les ressources humaines. Cela, alors qu'il était en poste. Il a retenu les services de Me Kushal Lobine.

