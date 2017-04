Ile Maurice: Gagging order - Vishnu Lutchmeenaraidoo abandonne son procès contre l'Express

Devant la juge Nirmala Devat, les hommes de loi de Vishnu Lutchmeenaraidoo ont abandonné le procès intenté contre l'express dans l'affaire Euroloan, lundi 10 avril. Me Narendra Appa Jala, qui représente le ministre des Affaires étrangères, a fait ressortir que les textes en question ont déjà été publiés. «C'est une victoire de la liberté de la presse», a déclaré le directeur des publications de La Sentinelle, Nad Sivaramen, aux journalistes.

Quant à la deuxième affaire, la State Bank of Mauritius compte loger un «main case» contre l'express. En attendant, l'express a donné la garantie de ne pas publier d'autres documents bancaires. L'avoué de la SBM est Me Robin Mardemootoo. Me Ravind Chetty représentait, lui, les intérêts de la Banque centrale.

C'est Me Zubayr Hatteea de l'étude de Me Guy Rivalland qui, en l'absence de Me Joséphine Robert, a représenté La Sentinelle et Impress Ltd.

Pour rappel, Vishnu Lutchmeenaraidoo avait fait une demande d'injonction visant à interdire à l'express et lexpress.mu de publier des documents ayant trait au prêt en euros qu'il a contracté auprès de la SBM. La juge Nirmala Devat avait rejeté sa demande. Cette affaire fait suite à la parution, le même jour, d'un article intitulé Euroloan : le grand cover-up ?, signé Axcel Chenney.

Suivant la décision de la juge, l'express a également publié Le grand cover-up (II) : les documents exclusifs que le ministre a voulu bloquer.