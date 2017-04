Tchad: Les réfugiés centrafricains continuent d'affluer par centaines

Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)… Plus »

A leurs arrivées, de nombreux enfants et femmes enceintes ont été dénombrés. L'une d'entre elles a même accouché en arrivant sur le territoire tchadien. Dans la plupart des cas, les nouveaux venus sont démunis et attendent des appuis en nourriture ou pour se loger.

Ce sont plus de 1 100 Centrafricains qui ont traversé la frontière en direction du Tchad. Ils se sont arrêtés à Sourou, village tchadien situé aux confins de la Centrafrique, du Tchad et du Cameroun.

Au Tchad, plus de mille Centrafricains sont arrivés sur le territoire la semaine dernière. Un afflux qui complète la longue liste de réfugiés qui affluent vers le Tchad depuis plus de quinze ans.

