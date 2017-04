Ile Maurice: Douze idées pour se détendre pendant les vacances scolaires

Vendredi 7 avril, c'était le dernier jour d'école pour vous, enfants et adolescents. Et c'est parti pour deux semaines de repos et d'amusement. Comment justement profiter au maximum de cette période tant attendue ?

1. Allez à la mer

Qui dit détente à Maurice et à Rodrigues dit plage. Savourez un bon bain de mer, reposez-vous à l'ombre des filaos et sculptez des châteaux de sable tout en humant l'air salin.

En prime, ce dimanche 9 avril, vous avez droit à un Beach Fun Day à Mont-Choisy. Détente assurée, comme l'indique le nom. Toutefois, la prudence est de mise à chaque fois qu'on met les pieds dans l'eau.

2. Aérez-vous l'esprit avec des sorties tous azimuts

Les sorties sont un must pour bon nombre d'entre vous. Quoi de mieux qu'un bon film au cinéma ? Ce n'est pas tout. Outre les salles obscures, d'autres lieux vous éveilleront l'esprit à coup sûr. Partez à la (re)découverte des musées et galeries d'art.

3. Fréquentez les jardins d'enfant

Profitez des jardins d'enfant, que vous soyez en ville ou à la campagne. Toboggans, carrousels, glissades, bascules (seesaw) entre autres sont une vraie source de plaisir. Pourquoi alors s'en priver alors que ces infrastructures sont mises à votre disposition ?

4. Optez pour les jeux de société

Si certains jours vous ne voulez ou ne pouvez sortir, qu'à cela ne tienne, la maison regorge de possibilités de détente. Les jeux de société en particulier : cartes, dominos, snakes and ladders etc. Avec les cartes, bon nombre de jeux sont possibles, par exemple rami (rummy) ou 31 ; vous pouvez même bâtir un château de cartes. Ces jeux ont aussi le mérite de resserrer les liens familiaux ou amicaux tout en favorisant l'épanouissement personnel. Le puzzle, quant à lui, peut se jouer seul, à deux, voire à plusieurs. Il cultive la patience et le sens de l'observation.

5. Plongez dans le passé avec les jeux d'antan

Vos parents vous ont peut-être seriné des «À mon époque, il n'y avait pas de portable ou de jeux vidéo, on s'amusait autrement, pourquoi tu ne peux pas en faire de même ?» Prenez-les au mot ! Invitez-les à faire des démonstrations de sapsiway entre autres jeux d'antan. Avec des parents redevenus gamins, ce sera le fou rire assuré en famille.

Jouer aux billes (canettes), sauter à cloche-pied sur la marelle, faire de la corde à sauter, voilà autant de jeux qui ont amusé des générations d'enfants. Si vous ne les connaissez pas, c'est le moment de s'y mettre.

Quant au classique colin-maillard, même si vous avez l'habitude d'y jouer pendant la récréation, rien n'interdit de continuer pendant les vacances, d'autant plus que vous pouvez imaginer des variantes selon votre goût. D'autres jeux comme le «un, deux, trois, soleil» sont également possibles.

6. Lisez tout ce qui vous tombe sous la main

La lecture reste une activité incontournable de toute période de vacances. Plongez dans les classiques de la littérature pour enfants et adolescents (partez à la découverte de la Comtesse de Ségur, d'Enid Blyton, etc., si vous ne les connaissez pas encore). Romans policiers, livres d'aventures, bandes dessinées sans compter la non-fiction et les magazines pour ne citer que ceux-là, l'éventail est large. N'oubliez pas non plus les livres d'auteurs mauriciens.

7. Laissez exprimer l'artiste qui sommeille en vous

Le dessin et la peinture ne sont pas réservés au cadre scolaire. Au contraire, profitez de l'absence de contraintes pour vous en donner à cœur joie. De même, ne dédaignez pas la pâte à modeler pour réaliser de petites sculptures. Les plus habiles et imaginatifs peuvent construire un cerf-volant.

8. Bougez-vous

Dansez, sautez, nagez. Jouez au football, au badminton, au tennis de table. Respirez. Les vacances, c'est fait pour se dépenser.

9. Initiez-vous à un art

Afin d'élargir vos horizons, pourquoi ne pas apprendre un hobby ? Le bricolage, le jardinage, la couture, la broderie, le crochet sont autant d'activités possibles. En cuisine, vous pouvez aussi apprendre à réaliser des plats, gâteaux ou desserts simples, mais toujours avec prudence.

10. Retrouvez le plaisir d'écrire

Tout comme le dessin et la peinture, l'écriture ne doit pas être associée à l'école. Profitez du temps dont vous disposez pour écrire une belle lettre à votre vieille tante d'Angleterre ou une petite carte à votre cousin d'Australie et envoyez-les par la poste. Pour une fois, mettez les courriels de côté.

Pour ceux qui se passionnent pour l'écriture, pourquoi ne pas écrire une histoire ? Celle-ci n'a nul besoin d'être longue ; quelques feuilles agrafées et assorties d'une couverture en papier bristol feront un... livre original.

11. Montez un mini spectacle

Entre frères et sœurs, cousins, voisins et amis, vous pouvez monter un sketch ou un mime sur l'intrigue de votre choix. Vous pouvez aussi interpréter quelques numéros de chant et de danse.

12. Organisez une chasse aux trésors

Prenez l'initiative d'organiser une chasse aux trésors entre amis et proches. Le terrain de jeu peut couvrir votre maison ou votre jardin ou les deux, voire votre quartier ou pourquoi pas une partie de plage. Vos compères devront allier leur imagination et leurs talents de déduction.

Toutes ces astuces vous permettront de vous changer les idées et de refaire le plein d'énergie avant le 24 avril. Le deuxième trimestre commencera alors.