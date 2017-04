Madagascar: Hôtel Maxime 67 ha - Lico Kininike, une relève assurée

Ayant acquis de précieuses expériences et de solides compétences de la part de ses parents, Lico Kininike représente aujourd'hui un gros calibre, souvent sollicité dans différents festivals tels Donia, Sômaroho ainsi que dans les cabarets et les soirées dansantes. Valoriser la chanson et la musique du « Deep-south » de Madagascar et améliorer autant que possible son expérience artistique dans ces deux disciplines sont les priorités de ce jeune héritier de sa mère, la regrettée Rasoa Kininike. Cette dernière, décédée en septembre 2014, à la suite d'un accident de la circulation du côté d'Antsalova, son fils aîné a décidé de choisir le pseudonyme Lico Kininike pour la poursuite de sa jeune carrière.

Une soirée éclatante programmée le vendredi à l'Hôtel Avenir Maxime, sis dans le quartier des 67ha Nord-Est. À l'animation, le dynamique Lico Kininike qui a fait une véritable démonstration pour divertir à fond les nombreux noctambules du coin. Ces derniers ont vécu une haute vibration en matière d'ambiance. Avec Pascal, son talentueux père à la guitare solo, accompagné d'excellents musiciens et choristes bien habitués à offrir les meilleurs d'eux-mêmes, Lico Kininike et Sylvia ont, à leur tour, fortement impressionné l'assistance par de multiples séances de danse qu'ils ont parfaitement maîtrisées.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.