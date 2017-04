Madagascar: Chronique de Mickey - Bianco au moins blanco, au plus banco

L'arrestation de la patronne du grand complexe A&C a occupé la place médiatique la semaine passée et le fera encore les jours qui suivront. Les supputations vont bon train. Du scepticisme, le justiciable l'a été vis-à-vis du Bianco et de sa mission, puis est venu l'étonnement. « Ils ont osé !» dit-on, mais comme « chat échaudé craint l'eau froide », l'opinion pense à une manipulation, dans le pur style du contre-feu pour éviter le grand incendie.

Mais l'annonce de la Mise en Détention « MD » de Dame Claudine ouvre la voie à un soulagement celui de voir enfin comme on dit « un gros poisson » pris dans la nasse de la Justice. Cependant le doute persiste toujours. L'histoire politico-juridique contemporaine rappelle ces anecdotes de grands procès qui finissent en queue de poisson, celles des inculpations et des évacuations sanitaires à l'étranger. Ces hiérarques qui révèlent soudainement au public qu'ils ont une nationalité d'une puissance étrangère qui les protège et réclame au nom des droits de l'Homme qu'ils soient traités dignement. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une ressortissante française mais fianaroise et la pression vient non pas d'un ambassadeur mais d'un sénateur issu de sa région, aura-t-elle pour autant assez de poids ?

Toujours est-il que pour l'instant, l'inculpée n'a pas encore connu la promiscuité des voleurs et des rongeurs d'Antanimora, mais pas non plus le confort de son palace. La question qui se pose est quelle sera la suite ? La réponse sera sûrement analysée de près politiquement parce qu'il y va de la crédibilité du Bianco en particulier et du pouvoir en général. Si ce dernier l'a lâchée comme supposent certains analystes et si le pouvoir exécutif se dédouane du cas et se lave les mains comme Ponce Pilate, alors nous serons devant un séisme dont l'impact sera l'égal de celui d'un jeu de domino, tous par terre.

Mais à la vue, des personnalités venues à sa rescousse il est peu probable que ce scénario soit la réalité. Alors que croire ? Une main transcendantale assez forte pour tordre le cou à nos habitudes ? Peut-être faut-il croire au miracle en ces jours de Pâques ? Enfin, même si le Bianco efface la faute avec du « blanco », ce sera toujours cela de gagné parce que la trace de correction sera toujours visible, et s'il dit Banco, Allons-y ! On ne peut lui dire que Bravo !