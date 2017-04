Madagascar: Silo au Fara West - A la fois intimiste et magistral !

D'ailleurs entre ce dernier et son public, la magie opère toujours ! Lors de cette soirée, Silo a également ébloui l'assistance avec deux trois sublimes interprétations : « Lendrema » de Mahaleo, « Paiso Ra-kena » de Bekoto et « Samy mandeha samy mitady » de Jaojoby ! C'est d'ailleurs sur ce tube qu'il a clos la soirée vers minuit.

Pour sa traditionnelle soirée musicale du samedi, Fara West a choisi Silo samedi dernier. Ce virtuose a épaté le public avec son génie et son charisme du côté de Faravohitra West. La musique était sublime, le cadre enchanteur, « bobo » et « arty » à souhait et l'ambiance chaleureuse ! Ceux qui étaient venus nombreux au cabaret de Silo au Fara West n'ont pas regretté ! De l'électro au jazz, en passant par le rock et la soul, Silo a montré toute l'étendue de son talent et le public se laisse emporter par le flow.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.