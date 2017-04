Madagascar: Référentiel HOREB - Faly Export appuie à la relance de la filière haricot

Les producteurs de haricot dans le district de Miandrivazo bénéficient des actions de RSE de cette entreprise exportatrice de produits agricoles.

Le district de Miandrivazo est réputé pour la production de haricot. Madagascar était même un grand exportateur de ce grain sec. Mais la production a nettement chuté depuis ces dernières années, et ce, tant en quantité qu'en qualité. Et les conditions de vie des paysans ne se sont pas améliorées. Face à cet état de fait, la société Faly Export s'engage à appuyer des groupements de producteurs de haricot à Tsarafidy et à Masiakampy dans le district de Miandrivazo afin de relancer cette filière porteuse. « Mais avant tout, le soutien social de ces communautés de producteurs s'avère une priorité, si l'on veut avoir une meilleure productivité agricole. C'est la base du référentiel HOREB (Hygiène, Organisation, Restauration de l'Environnement et de la Biodiversité) qui s'applique déjà dans d'autres filières porteuses, notamment le litchi dans les régions Atsinanana et Fénérive Est », a expliqué Faly Rasamimanana, le directeur général de Faly Export.

Analyse des sols. Il s'agit notamment du traitement des maladies comme la bilharziose et la diarrhée affectant la population locale. Dans le cadre de ses activités de RSE, Faly Export a ainsi distribué des médicaments contre ces maladies en partenariat avec un médecin local ainsi que des kits d'hygiène tels que des jerricanes et du « Sur'eau » pour assurer une adduction d'eau potable. Un forage de puits est également en vue à Tsarafidy. En outre, « nous allons livrer cinq tonnes de semences de haricot la semaine prochaine afin de préparer la campagne de production. Et une analyse de sols est également prévue afin d'identifier la raison de la baisse de la productivité », a-t-il poursuivi. L'appui à l'éducation et à la prise en charge des maîtres FRAM n'est pas en reste. Un programme de reboisement-école et de bonne pratique d'hygiène est aussi lancé dans les écoles primaires publiques.

Redorer l'image. Par ailleurs, « une réorganisation de la filière haricot constitue une autre priorité afin de rendre plus incitatif les prix aux producteurs, tout en se passant des collecteurs intermédiaires. L'objectif de l'HOREB est en fait de redorer l'image de cette filière porteuse tout en améliorant le revenu des producteurs via l'allocation d'une partie du bénéfice net de la société vers le lieu de production », a réitéré Faly Rasamimanana. Notons que seuls les paysans ayant adhéré à la charte HOREB bénéficient de ces actions de RSE de Faly Export. Ils se sont déjà regroupés au sein d'une association. Ils sont également tenus de respecter l'environnement. Et tout cela, pour améliorer la quantité et la qualité de la production de grains secs de Miandrivazo.