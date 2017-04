Madagascar: Extrême pauvreté - Les petits mendiants sont très créatifs !

Exclusivement masculins. Pas plus tard qu'hier vers 15h30, deux petits garçons de 5 et 6 ans ont pris le bus 180 vers Ankorondrano pour y exécuter ces performances artistiques singulières ! Ils y racontent en satire leur vie dans la jungle urbaine, en glissant à la fin de la prose, des formules incitant les passagers à leur donner un peu d'argent... Et ils repartent avec pas moins de 400 Ar, s'ils arrivent à faire cinq trajets par jour, ils peuvent gagner jusqu'à 2000 Ar.

Pour survivre et trouver de quoi manger dans le ghetto, les petits 4'mis déscolarisés et malnutris sont prêts à tout. Ces derniers mois (voire ces dernières années) l'on assiste à une nouvelle forme de mendicité pleine de créativité, c'est le moins que l'on puisse dire ! En effet les petits investissent les bus de la capitale, pour y exécuter des performances poétiques improvisées, s'apparentant à de la « poésie urbaine » au sens propre du terme.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.