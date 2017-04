Madagascar: Basket-ball / Coupe du président - Fandrefiala et ASCB champions

Chez les messieurs, les Majungais rentreront champions et vice-champions. Une très belle performance de l'ASCB devant le SBBC. A la mi-temps, le score était de 40 à 35, pour finir sur un 80 à 71 sans équivoque. On a noté la présence du Président de la République sur place avec sa femme « La présence du Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, s'inscrit dans le cadre de l'appui qu'il a toujours apporté au développement des sports et à l'épanouissement de la jeunesse malgache » a précisé la Présidence.

Pari tenu comme toujours pour l'équipe de Jean Michel Ramaroson en basket-ball : bonne organisation, ambiance de tonnerre et Palais des Sports rempli. En effet, quand des régions s'affrontent en finale, les supporters viennent en masse et donnent de l'ambiance. Chez les dames, un petit point, mais un point essentiel a propulsé l'équipe du Fandrefiala championne a remporté la finale face à celle de la MB2ALL sur le score très serré de 49 à 48. A la mi-temps, MB2ALL menait par 28 à 24.

