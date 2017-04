Madagascar: Hary Andrianarivo - Politicien et businessman grâce à sa foi en Jésus

« J'écris mon plan au crayon et je laisse à Dieu la gomme et le stylo à bille. » Cette phrase est de HaryAndrianarivo, élu député d'Ambositra en 2013 et puis vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Fianarantsoa.

Ce président national de l'Association « Mampiray » de raconter comment il a débuté en politique : « En 2013, quand j'étais rentré de mon voyage à Ankaramalaza (Toby FLM) et quand j'étais arrivé à Ambositra, j'ai constaté que cette partie de la région Amoron'i Mania avait besoin de l'un de ses fils pour son développement. C'est en ce moment-là que j'ai décidé de faire de la politique. J'ai demandé le « Tso-drano » des « raiamandreny » et je me suis présenté aux Législatives de 2013.Avant, j'ai méprisé la politique, car d'une part je voulais vivre dans la discrétion et d'autre part je n'ai pas apprécié la façon dont mes aînés qui faisaient partie des trois grandes familles d'Ambositra qui ont fait de la politique ont été traités par les gouvernants. Ma femme s'est également engagée en se présentant à l'élection du maire d'Ambositra. Mais, elle s'implique plutôt dans la gestion de la ville que dans la politique. » Interrogé s'il veut encore aller plus loin en politique, HaryAndrianarivo de répondre : « Je m'en remets à Dieu. Si Dieu me dit aujourd'hui d'arrêter, je m'arrête. Je n'ai pas besoin de me soucier de ce qui va venir.»

Luthérien engagé. L'engagement religieux a précédé son engagement politique. Hary Andrianarivo a été consacré « Mpiandry » en 2008. Il était chef de Chorale dès 1996. A l'âge de 6 ans, il s'était déjà engagé dans l'évangélisation. Actuellement, Hary Andrianarivo est président national de la Section Jeunesse de l'église luthérienne de Madagascar (FLM). Il est en même temps membre du « Komity Mpiandraikitra ny Synoda Lehibe » de cette église qui a son berceau dans la partie sud du pays. Sa foi en Jésus l'a sauvé lorsque son départ d'une grande société d'extraction minière de Fort-Dauphin l'a plongé dans une situation de chômage. Hary Andrianarivo était sans emploi à Fort-Dauphin pendant quelques mois.

Mais, après avoir prié en s'agenouillant, l'actuel député d'Ambositra a ouvert ses yeux et est tombé sur Deutéronome 8 :3 : « Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la manne que ni toi, ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Hary Andrianarivo de témoigner sur ce qui lui était venu après avoir lu ce verset biblique : « Un sud-africain travaillant pour la société Kentz m'a téléphoné et m'a dit qu'il allait venir à Madagascar pour des contrats de construction avec le QMM. Alors que je n'étais plus chez QMM, ce sud-africain a sollicité ma collaboration pour un autre service. Ce même Sud-Africain a beaucoup œuvré dans l'accomplissement de la volonté divine.»

Businessman réussi. Après avoir pu construire son matelas financier grâce aux marchés que le Sud-Africain de Kentz lui a donné, HaryAndrianarivo a volé de ses propres ailes. Il s'est consacré à ses propres business. Et puis il a utilisé son argent dans l'importation des voitures japonaises. En 2009, le businessman HaryAndrianarivo était le premier à avoir importé une Limousine. « Au début, j'ai envisagé de vendre la voiture pour avoir du profit, mais finalement j'ai décidé de la garder, car j'étais fier d'être le premier malgache à avoir une limousine. Et depuis, j'ai diversifié mes activités. », a expliqué l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale.

Actuellement, malgré son succès dans la politique et dans le business (Il est PDG d'un groupe de Sociétés et actionnaire dans plusieurs sociétés), HaryAndrianarivo mène une vie simple. Passionné de voitures, on le voit toujours au volant, sans garde du corps,et sur laquelle il n'a pas l'habitude de mettre une cocarde comme la plupart de nos dirigeants. Il n'a pas de difficulté à serrer les mains de ceux qui le saluent dans la rue ou dans les couloirs de l'Assemblée nationale.