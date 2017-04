Madagascar: Eisa - Renforcement des capacités du personnel du Sénat

Dans le cadre de son programme Africa Democracy Strengthening (ADS III), l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), en collaboration avec le Sénat de Madagascar, entend contribuer à l'avènement d'un parlement plus efficace et efficient dans l'exercice de ses attributions. En effet, le processus de consolidation de la démocratie ne pourrait aboutir sans l'existence d'institutions fortes, capables de jouer pleinement leur rôle en ce sens.

Afin de parvenir à cet objectif et conformément à la demande du Sénat, EISA, met en œuvre, depuis avril 2016, une série d'activités visant à renforcer les capacités des parlementaires et du personnel parlementaire dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans ce cadre que se situe l'atelier de renforcement de capacité relatif aux techniques d'élaboration des documents parlementaires qui s'est tenu les 3,4 et 5 avril dernier à Antananarivo et ce, avec l'appui financier de la Suède.

Appui technique. L'objectif de cet atelier est de contribuer à l'amélioration de la qualité du travail parlementaire à travers le renforcement des compétences des fonctionnaires et agents du Sénat dans la conception, l'élaboration, la réalisation et l'exploitation des documents parlementaires. Il s'agit de permettre aux participants de fournir un appui technique et des informations conformes aux spécificités du mandat sénatorial. Le choix de cette thématique répond aux besoins exprimés par le Sénat qui souhaite mettre en place une administration parlementaire forte, dotée des capacités et des ressources requises pour apporter un appui de qualité aux sénateurs.