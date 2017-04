Madagascar: JME à Anjoman'Ankona - Préservation des sources d'eau

Axes prioritaires. L'on croit savoir auprès de la direction régionale de l'eau d'Amoron'i Mania que l'élaboration du budget participatif par objectif régional (BPOR) en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène au niveau de chaque commune de la région, s'achemine vers la définition des axes prioritaires pour chaque collectivité et au niveau de la région.

Cette célébration a donc été marquée non pas comme à l'accoutumée, par une campagne de sensibilisation des trois mots clés de l'initiative « diorano wash » qui sont : l'utilisation de l'eau potable, le lavage des mains avec du savon et l'utilisation des latrines hygiéniques, mais par une séance de reboisement aux alentours du hameau de Tsimaitoasoa, ans fokontany de Faliarivo où se situent les sources d'eau qui alimentent la ville et pour les protéger. Plus de 700 personnes, avec à leur tête, le chef du district de Manandriana, ont répondu présentes à cette grande mobilisation. 1400 jeunes plants d'acacias et 200 plants de bananiers ont été mis en terre à cette occasion. Les habitants des environs du site se chargeront d'assurer l'entretien de ces jeunes plants.

