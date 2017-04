Madagascar: « Ba-gasy » au CCEsca - Un très bel hommage à Fidimalala, Barijaona et Ranaivo Ranarivelo !

Fidimalala est monté sur scène, au grand bonheur de tous ceux qui étaient au CCEsca. Il y a cinquante ans, ils avaient marqué la scène musicale malgache par leur voix, leur prestation scénique mais surtout par leur manière d'écrire. Hier, un hommage leur a été rendu au CCEsca.

Fidimalala, Barijaona, Ranaivo Ranarivelo, des noms qui ont et continueront de marquer à jamais la scène musicale malgache ! Romantiques, sensibles, mais également patriotes, ces trois artistes continuent, même aujourd'hui, à travers leurs compositions, d'enchanter les mélomanes, les amoureux de « ba-gasy », en particulier. Ils avaient le don de transporter leur public dans leur monde, celui qu'ils dépeignent dans chacun de leurs titres. Contrairement à la plupart des chansons d'aujourd'hui, les textes sont effectivement profonds, significatifs et écrits avec soin et poésie.

Cette profondeur et cette poésie, Angolan'Imerina et R'Imbosa les ont bien mises en évidence à travers leur prestation, lors de ce coup de chapeau, au CCEsca hier. Pour reprendre cette composition de Ranaivo Ranarivelo parlant des tenues vestimentaires d'autrefois, les chanteuses d'Angolan'Imerina ont ainsi portées le traditionnel « tana ivoho » avec le « lamba », portée à la manière d'antan, sans oublier le parapluie qui parfait le tout. Dans leur « malabary » et leur chapeau de paille, les chanteurs, eux, subliment « Ny manana tsy havan'ny ory ». « Havako anie izy izay », «Vazon'ny lanitra », « Hanina an'ny Neny », « « Ventson'ny kamboty »... ont également été interprétés avec brio. Le moment le plus marquant de cet après-midi musical au CCEsca reste néanmoins la décoration de Fidimalala qui a été fait Commandeur de l'Ordre national. Un très bel hommage en somme.