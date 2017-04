Congo-Kinshasa: Kinshasa - «La situation ressemble à celle d'une journée ville morte»

«La situation ressemble à celle d'une journée ville morte», analyse un habitant du quartier Petro-Congo dans la commune de Masina, joint au téléphone par Radio Okapi. La police anti-émeute et les militaires multiplient des navettes sur l'avenue Mobutu entre l'entrée Abattoir et le terminus de Petro-Congo, poursuit-il.

Sur les avenues ex-Bokassa et du Commerce, autour du marché central, les magasins n'ont pas ouvert. Du centre-ville au quartier UPN en passant par Kintanbo-Magasins, les boutiques et autres points de vente sont restés fermés pour la plupart. Pas de manifestation ni de circulation intense n'est observée dans la ville.

Les activités sont paralysées ce lundi 10 avril à Kinshasa, jour où le Rassemblement de l'opposition a appelé à une marche «pacifique» pour exiger le respect de l'accord du 31 décembre et dénoncer «les massacres en cours à travers le pays». Mais, la situation est calme. Il n'y a pas de manifestations dans les rues de la ville, où policiers et militaires font leurs rondes.

