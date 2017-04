Cameroun: 6 avril 1984 - Les mésaventures de Niat Njifenji et Meva'a m'Eboutou

Enquêteur et juge et au Tribunal militaire lors des évènements d'avril 1984, Mboussi Onana (l'un des premiers experts du renseignement militaire camerounais) s'intéresse aussi aux cas de certains hauts commis de l'Etat, encore en vie.

Je l'ai amené presque comme on le ferait pour un enfant, là où tout le monde était réuni et nous avons commencé à envoyer des messages à Koutaba et ailleurs, avant qu'on aille chercher le ministre [des Forces armées] en personne », déclare le colonel Mang.

D'après le témoignage du colonel Sylvestre Mang (rapporté par l'auteur), Mevaa mâEboutou avait précipitamment regagné son domicile, alors qu'on attendait de lui qu'il mette un véhicule à disposition pour sillonner la capitale et qu'il signe les messages à destination des unités extérieures, au plus fort de la mutinerie.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.