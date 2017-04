De concert avec les ministres des Enseignements secondaires, des Finances, de la Fonction publique, et les représentants du Collectif, le ministre secrétaire général des Services du Premier ministre, a le 29 mars dernier, obtenu la fin de la grève des enseignants revendiquant plusieurs années de salaires impayés.

Ils sont un peu plus de 20 000, ces enseignants du secondaire qui, il y a deux semaines, ont bruyamment manifesté devant le ministère des Finances à Yaoundé pour, exiger le payement de leurs salaires. Pour certains, le solde revendiqué, couvre une période de sept ans, depuis leur prise de service.

C'est ainsi que le 29 mars 2017, sur très hautes instructions du président de la République, et sur orientations du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, a mené la concertation qui a conduit à la reprise des cours par le Collectif des enseignants indignés du Cameroun.

Au cours de deux jours d'échanges courtois mais fermes et serrés, le Secrétaire général des Services du Premier ministre qu'entouraient ses collègues Alamine Ousmane des Finances, Ngallé Bibehè des Enseignements secondaires et Ange Michel Angouing de la Fonction publique et de la Réforme administrative, a obtenu la levée du mot d'ordre de grève.

« Au terme d'échanges francs et fructueux, qui ont permis de faire le point de la situation, les participants à cette rencontre ont convenu de ce qui suit : 1. La prise en charge financière, rapide et intégrale, de l'ensemble des personnels enseignants concernés, à compter du mois d'avril 2017 », peut-on lire dans le communiqué ayant sanctionné les assises de l'immeuble Etoile.

La rencontre à laquelle ont pris part les représentants des enseignants de toutes les régions du Cameroun, à l'exception du Nord-Ouest et du Sud-ouest, préconise aussi la création d'une plateforme de concertation regroupant les représentants des administrations concernées par le traitement des dossiers d'intégration des personnels enseignants ainsi que ceux du Collectif des enseignants indignés du Cameroun.

Celle-ci, apprend-on, a pour but « d'affiner les statistiques relatives aux personnels effectivement concernés ; de proposer des solutions durables aux retards observés dans le traitement de ces dossiers ; d'élaborer un plan d'apurement des arriérés divers dus aux personnels concernés ; de définir les modalités d'exécution de la prise en charge rapide des primes et autres indemnités ».

Connu pour son extrême courtoisie et son humilité, marque de fabrique des grands Hommes, le Prof. Séraphin Magloire Fouda dont ses pairs disent de lui être l'un des tout meilleurs économistes camerounais, vient ainsi sous l'instigation de sa hiérarchie, d'éviter au Cameroun, une nouvelle fronde sociale.

Déjà que nul n'en avait besoin, dans un contexte où, le pays depuis 2014, fait déjà face à la horde de voyous de Boko Haram, et depuis six mois, à la crise anglophone.

Bien plus, la levée du mot d'ordre de grève des enseignants « indignés », intervient à quelques encablures seulement de la reprise du dernier et 3ème trimestre de l'année scolaire 2016 - 2017. Un virage décisif et crucial conduisant à la tenue des examens officiels.