Le combat entre la vielle et la nouvelle garde compromet les affectations, les promotions ou les sanctions de certains cadres de l'administration fiscale.

Au siège de la direction des impôts à Yaoundé, tout le personnel attend des éventuels mouvements. Il en est de même dans les entités déconcentrées de l'administration fiscale.

Avec «la crise anglophone» et les efforts fournis par le gouvernement en matière de «promotion du bilinguisme» et du «multiculturalisme», on attend à une grande représentation des cadres anglophones dans les instances dirigeantes de l'administration fiscale au Cameroun.

Dans l'optique de dépersonnaliser les rapports entre le fisc et les contribuables, les cadres ou agents ayant séjourné durant de longue années dans une région ou centre divisionnaire sont en voie d'être rappelés à la direction générale ou redéployés dans une autre circonscription.

Autre critère à mettre en avant lors des prochains mouvements à la direction des impôts porte sur le bilinguisme ou le niveau d'anglais des cadres francophones. Ceux maitrisant la langue anglaise sont à privilégier en cas de nomination.

Conservateurs contre progressistes

Reste qu'au-delà de ces critères liés au contexte social et politique de l'heure, les clivages fondés sur l'équilibre régional ont cédé la place, au niveau de la direction des impôts, aux confrontations entre «conservateurs» et «progressistes».

Ces partisans du progrès et des innovations, proches de Modeste Mopao, actuel directeur général des impôts, sont favorables à la promotion des jeunes cadres aptes à comprendre et à mettre en œuvre les options en vue de la modernisation de l'administration fiscale et l'optimalisation des recettes provenant des impôts et diverses taxes.

Par contre, l'ancienne garde-des gens ayant travaillé avec Polycarpe Abah Abah et autres- critiquent les méthodes révolutionnaires de Modeste Mopao et lui prédisent un échec cuisant au terme de l'exercice 2017.

Selon des informations puisées à bonne source, ils ont activé des leviers au niveau de la primature et du secrétariat général de la Présidence de la République afin que les propositions de sanctions ou de promotion du personnel initié par Modeste Mopao soient révisées dans une grande proportion.

La suppression du contrôle pour un certain d'entreprise (moins de 15 millions de chiffre d'affaires), la télédéclaration, l'arrimage du paiement de la vignette à la police d'assurance sont des innovations contenues dans la loi des Finances 2017 et critiquées par les conservateurs de la direction des impôts.

Ces caciques annoncent même le départ de Modeste Mopao de la direction des impôts... Alors qu'il sait de qui tenir...