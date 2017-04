Cameroun: Bafoussam - La grève des commerçants n'était qu'un canular

Ce qui en appelle à certains commerçants malins de payer leurs impôts pour ne pas voir leurs magasins placés sous scellés, pour cause de la détention des marchandises non déclarées.

Qui dénonce d'ailleurs l'attitude fuyarde des chefs de blocs et de soi-disant associations des commerçants et même des éventuels syndicats des commerçants et consommateurs qui ont été dupés. Pour ce commerçant qui a ouvert le premier jour, même les médias sont tombés dans le piège de ces grévistes véreux.

«C'est une bombe. Et nous pensons qu'il faut ouvrir une enquête pour déterminer quels sont les véritables commanditaires de ces tracts et les interpeler.

Sur place, des langues qui se délient estiment que c'est une supputation : «Quelques individus mal intentionnés et non identifiés ont voulu créer une psychose à travers des tracts ventilés nuitamment, question de rapprocher Bafoussam aux autres villes qui vivent dans une situation délétère», explique un commerçant qui a requis l'anonymat. Au marché "A", par exemple, grand pôle de convergence des populations, la sérénité est revenue.

