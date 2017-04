Cote d'Ivoire: grève de la coalition des syndicats et de la cosyfop/ pascal abinan (ministre) - : “sortez de la belligérance et privilégiez les discussions”

« (... ) Sortez de la belligérance et inscrivez-vous dans la voie de la discussion, seul gage de succès ». C'est ce message qu'a lancé le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Pascal Abinan, jeudi dernier. Ce, lors de la rencontre qu'il a eue à son cabinet au Plateau avec la Coalition des syndicats pour le paiement du stock des arriérés et la Coordination des Syndicats de la Fonction Publique ( Cosyfop). Le ministre Abinan a indiqué aux différents syndicats que la belligérance ne saurait prospérer et que le dialogue en aucun moment a été rompu avec les différentes organisations syndicales. « C'est pourquoi je vous demande de suspendre votre mot d'ordre de grève pour que les négociations aient lieu », a insisté le premier responsable de la Fonction publique ivoirienne. Avant d'ajouter que la grève est certes un droit pour les travailleurs, mais elle obéit à une procédure. A la Cosyfop, Abinan Pascal n'a pas été du tout tendre. Il a signifié à la porte-parole de cette coordination, Maïmouna Kangouté, que sa structure n'a jamais été exclue des négociations entamées par le gouvernement ivoirien. « Aucune organisation ne sera mise en marge des discussions qui ont pour finalité de trouver des solutions durables aux préoccupations des fonctionnaires et agents de l'Etat. Chaque organisation sera reçue et écoutée » a-t-il relevé. Invitant ainsi la Cosyfop qui projette une grève ce 11 avril à sortir de la belligérance et à privilégier le dialogue. Le ministre a annoncé à ses hôtes du jour que le gouvernement va procé- der très bientôt à l'organisation du milieu syndical aux fins d'éviter une certaine anarchie. Pour sa part le porte -parole de la Coalition des Syndicats, Alidou Touré, dit avoir pris acte des propositions du ministre. Mais que c'est la base qui décidera de la suspension de leur mot d'ordre de grève. Au nom de la Cosyfop , Maïmouna Kangouté a souhaité que le ministre traite les différentes organisations syndicales sur un pied d'égalité. Faut-il le rappeler, la revendication essentielle de ces organisations syndicales est le paiement immédiat du stock des arriérés du reclassement et de la bonification indiciaire qui date de 2009. Il est bon de noter qu'après la grève des fonctionnaires en janvier dernier, le gouvernement a mis en place un Comité de dialogue social à l'effet de débattre des modalités de la trêve sociale demandée par le Gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce comité a fini son travail avec la plateforme des organisations professionnelles du secteur public et Intersyndicale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire (IFCI). Les différentes propositions faites par ce comité ont été compilées dans un document. Lequel a été remis, il y a quelques jours, au chef de gouvernement Amadou Gon Coulibaly, pour validation.