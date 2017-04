Congo-Kinshasa: Le malaise politique perdure

En dépit de la nomination vendredi dernier d'un nouveau Premier ministre, l'opposition appelle à une manifestation ce lundi.

Bruno Tshibala a été nommé vendredi dernier au poste de Premier ministre. Cette nomination avait été annoncée 48 heures auparavant par le président Joseph Kabila devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en Congrès, dans l'optique de déclencher l'Accord politique global et inclusif signé le 31 décembre dernier. Loin de faire l'unanimité, la nomination de cet ancien secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), exclu il y a quelques semaines, est plutôt venue raviver les tensions au sein de la classe politique congolaise. Notamment dans son ancienne famille politique où l'on parle de «récompense de la trahison et de distraction». «La nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre est un scénario de mauvais goût qui ternit à la fois l'image du président Joseph Kabila et de la RDC», fulmine Augustin Kabuya, porte-parole de l'UDPS.

Le Rassemblement des forces acquises au changement qui dit ne pas être concerné par cette nomination appelle à des manifestations dès ce matin à travers le pays. Dans le camp de la majorité, l'on salue plutôt cette nomination qui, selon le ministre des médias, Lambert Mende, obéit à «l'esprit et la lettre de l'Accord» de la Saint-Sylvestre qui prévoit une cogestion du pouvoir. Pour André-Alain Atundu Liongo, porte-parole de la majorité, Bruno Tshibala est l'homme de la situation. «Le président a un pouvoir discrétionnaire. M. Tshibala répond au profil. Le président de la République a estimé que M. Tshibala était la personne la mieux indiquée pour l'accompagner dans le processus de normalisation de notre cycle électoral jusqu'aux élections et la personne la plus compatible pour consolider la cohésion nationale d'abord, et ensuite la cohésion de la classe politique autour du leadership du chef de l'Etat», a-t-il indiqué.