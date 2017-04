Cameroun: Soutien aux jeunes agriculteurs dans le Centre

Le nouveau doyen de la faculté des Sciences et Technologies de l'université évangélique a… Plus »

Tandis que ceux qui font dans le poulet (06) recevaient 20 poulets chacun plus un poulailler moderne octroyé par le ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales ainsi que des brouettes, des machettes, des bottes.

Bikok (Mefou et Akono). C'est dans le cadre d'une convention entre les Centre d'accueil de l'espoir et la mairie de Bikok que 11 jeunes (filles et garçons) ayant suivi une formation de 10 mois en élevage de porcs et poulets viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation et autres appuis, en vue de leur réinsertion socio-économique.

