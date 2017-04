Cameroun: Perturbations dans le trafic à l' Aéroport

Le nouveau doyen de la faculté des Sciences et Technologies de l'université évangélique a… Plus »

Dès ce lundi 10 avril 2017, des perturbations de trafic sur certains créneaux horaires vont être observées à l'aéroport international de Douala. Selon des informations obtenues par CT hier du directeur de cet aéroport, Jacob Mbargaso, il est question de décaler les vols prévus du matin jusqu'à midi (plus précisément, « de 3h59 à 11h59, heure locale »), de midi à 4h du lendemain. Cette modification devrait être valable de ce jour au 17 avril prochain. Et du 17 au 25 avril, la tranche d'indisponibilité sera ramenée de 4h à 8h, afin de réduire autant que possible l'impact de ces changements sur les compagnies aériennes. M. Mbargaso tient à faire la différence entre la fermeture d'un aéroport, cas de figure dans lequel les vols sont entièrement déroutés ailleurs, et la perturbation de trafic.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.