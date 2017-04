Cameroun: Réfugiés - Le pays demeure une terre d'accueil

Le pays héberge depuis des décennies des générations de réfugiés de diverses nationalités

On ne le dira jamais assez, les réfugiés ont trouvé au Cameroun une terre d'hospitalité. Martial Beti-Marace, ambassadeur de la RCA au Cameroun, a pu s'en rendre compte de lui-même, mercredi 5 avril 2017 dernier à Mbilé, village de l'arrondissement de la Bombé (commune de Kentzou dans la Kadey), à travers le bain de foule monstre qu'il y a pris. C'était la première fois pour nombre de réfugiés centrafricains installés ici de recevoir la visite du plénipotentiaire de leur pays. C'est donc clair : contrairement à d'autres pays, le Cameroun n'a jamais fermé ses frontières aux réfugiés, de quelque nationalité qu'ils soient. Pour ne prendre que l'exemple des déplacés venant de la RCA, le site Internet du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) des Nations-unies signale d'ailleurs « sur 463 979 réfugiés de la RCA recensés au 31 décembre, 259 145 » sont entrés au Cameroun.

Soit environ 60%. Et la région de l'Est héberge à peu près 160 000 réfugiés dûment déclarés, soit 80% du contingent. « J'ai accordé 48 hectares à nos frères centrafricains pour qu'ils s'établissent et nous nous partageons ce que la nature offre : eau, bois, fruits, etc. », affirme Jérémie Mbassa, chef du village Mbilé. Un coin qui a vu sa population tripler de ce fait. Les autochtones ne représentant désormais que 5300 âmes contre plus de 11 000 étrangers. Autre arrêt, l'école publique de Bazzama (arrondissement de Manjou dans le Lom-et-Djérem), le jeudi 7 avril. C'est une marée humaine en liesse qui oblige le convoi de l'ambassadeur à s'immobiliser ici précisément, où l'Etat camerounais déploie d'énormes efforts. Dans la construction des salles de classe, le recrutement et l'affectation des enseignants pour éduquer les enfants de réfugiés nés ou venus sur notre territoire.

Avant même que la convention avec le HCR ne soit signée l'année dernière, l'Etat camerounais s'assurait ici à Bazzama, à Boulembé ou ailleurs, que les dossiers d'examen officiels des enfants réfugiés étaient normalement acheminés. Bétaré-Oya, dernier arrêt de Beti-Marace et du GIZ, jeudi 7 avril. « 80 000 réfugiés centrafricains sont établis dans la commune », confie Justin Adamou Iya, maire. A Ndokayo, ce sont des sources qui sont aménagées pour lutter contre les maladies hydriques. Et même si des cas de maladies survenaient, l'Etat camerounais et ses partenaires au développement ont émaillé toutes les localités qui accueillent des réfugiés des unités de soins de proximité. Autant d'éléments qui ont poussé un membre de la délégation d'approuver les propos d'Issa Tchiroma Bakary, le ministre de la Communication, selon lesquels « En matière d'hospitalité, le Cameroun n'a de leçons à recevoir de personne. De tout temps, le pays accueille des cohortes de réfugiés qui trouvent asile sur son territoire ».