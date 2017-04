Cameroun: Enseignement supérieur - Le Pr Vittorio Colizzi honoré à Bandjoun

Perle rare. Pierre précieuse. Lumière. Sommité scientifique de rang mondial... Le ministre de l'Enseignement supérieur, Pr Jacques Fame Ndongo, a usé de plusieurs superlatifs vendredi dernier à Bandjoun, pour présenter le professeur Vittorio Colizzi, lors de la double cérémonie d'inauguration de la faculté des Sciences et Technologies de l'université évangélique du Cameroun (UEC) et d'installation de son nouveau doyen. C'est que, explique le Minesup, « le Pr Vittorio Colizzi est une personnalité mondialement connue et reconnue qui, depuis près de 15 ans, contribue efficacement à la professionnalisation de l'enseignement supérieur et à l'intégration socio-économique des jeunes camerounais. Sa mise à disposition pour officier comme doyen de la faculté d'une université camerounaise, est l'une des premières retombées de la visite du chef de l'Etat en Italie, en matière de coopération interuniversitaire. »

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.