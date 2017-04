Ile Maurice: Construction à Vallée-des-Prêtres - Les travaux stoppés

Ils sont contre le projet de construction au bord de la montagne, à Vallée-des-Prêtres. Les habitants, qui disent craindre pour leur sécurité, ont alerté les autorités concernées.

Ainsi, la police de l'environnement, les représentants de la municipalité de Port-Louis, ceux qui représentent le propriétaire de ce terrain ainsi que quelques habitants ont effectué une visite des lieux, lundi 10 avril.

«On a déjà eu des problèmes auparavant. Nos maisons avaient complètement été submergées par l'eau», ont indiqué les habitants sur place. Et de poursuivre, que «maintenant qu'ils ont recouvert le canal et la rivière, nous avons peur de ce qui va ce passer en cas de grosses averses». D'ailleurs, selon eux, cet endroit a déjà été décrété comme un endroit à risques par le gouvernement, notamment à cause des glissements de terrain. En 2013, plusieurs familles ont même dû abandonner leurs maisons définitivement.

Après avoir pris connaissance des doléances des habitants, la municipalité de Port-Louis de même que la police de l'environnement ont émis un «stop order» pour l'arrêt des travaux sur ce terrain. «Ils n'ont pas encore eu de permis pour opérer sur cette terre. Une action sera prise contre le propriétaire en temps et lieu» a indiqué la police.

Toutefois, les habitants, eux, ne sont pas pour autant rassurés. «Le propriétaire a indiqué qu'il avait juste commencé à nettoyer le terrain pour que l'arpenteur puisse évaluer le terrain. Mais, c'est totalement faux car il a déjà commencé à creuser la terre. En cas de pluie, nos maisons seront inondées, il n'y aucun doute», a indiqué Rakesh Gagu, l'un des habitants qui se sont opposés à ce projet.

Par ailleurs, l'un des représentants de la famille Kurmoo, propriétaire de ce terrain, a affirmé que tous les papiers sont en règle et que ce dernier ne faisait que nettoyer le terrain. Certain habitants persistent et affirment que les Kurmoo avaient l'intention de faire construire un morcellement. Ce que dément le représentant. «Non, c'est faux. C'est un terrain résidentiel qui appartient à plusieurs héritiers. Un exercice d'évaluation aurait été fait avant de faire la partage des parts et chacun allait construire sa maison individuellement», explique le représentant des Kurmoo. Et d'ajouter qu'il ne compte pas baisser les bras malgré le «stop order». «Nous allons continuer nos démarches auprès des autorités concernées pour poursuivre nos travaux et obtenir d'autres papiers», a-t-il fait ressortir.