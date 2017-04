Burkina Faso: Opération caniveaux propres - Pour prévenir tout risque d'inondation

Le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Béouindé, en compagnie du ministre de l'Habitat et de l'urbanisme, Maurice Dieudonné Bonanet, a procédé le 8 avril 2017, au lancement du curage des caniveaux de la ville de Ouagadougou, dans l'arrondissement 2. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations de la ville de Ouagadougou.

480 000 mètres linéaires de caniveaux seront curés durant la campagne 2017 de curage des caniveaux de la ville de Ouagadougou. Ladite campagne a débuté le 8 avril dernier et va durer 3 mois. Elle a été lancée par le ministre en charge de l'Habitat et de l'urbanisme, Maurice Dieudonné Bonanet, et le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Béouindé.

Selon les dires du maire, « Cette opération vise à anticiper sur la saison pluvieuse pour éviter les inondations vécues l'année dernière ». Pour une bonne réussite de la campagne, le maire a demandé à la population de la ville de Ouagadougou d'adhérer à la campagne de curage des caniveaux. Il a même insisté sur la conscientisation. En tout état de cause, « un caniveau, ce n'est pas une poubelle. Nous avons sorti de ces caniveaux des pneus, des sachets ; il n'y avait pas que du sable », a-t-il fait remarquer. Du reste, le maire a souligné que « la sortie massive de la population de l'arrondissement 2 démontre son engagement, relativement à l'opération de salubrité du conseil municipal de la ville de Ouagadougou ». Et il explique le choix de cet arrondissement par le fait que « le canal qui passe dans cet arrondissement est le principal exutoire de la ville de Ouagadougou. 80% des eaux de la ville de Ouagadougou passent par ce canal pour se jeter dans le barrage n°2 de la ville de Ouagadougou ». Pour que l'opération soit un succès, Armand Béouindé a ajouté qu'une autre campagne sera ouverte pour sensibiliser les populations afin qu'elles adoptent un comportement civique. A la même occasion, il a annoncé qu'une police de salubrité va voir le jour. « Mais le meilleur contrôle, c'est la conscientisation des citoyens eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Il faut que nous adoptions les bonnes habitudes en nettoyant devant nos portes et en jetant les saletés dans les poubelles », ultime message du maire.

Dans la mise en œuvre de cette campagne, la mairie de la ville de Ouagadougou est épaulée par le ministère de l'Habitat et de l'urbanisme. Selon Maurice Dieudonné Bonanet, «Le ministère en charge de l'Habitat apportera à la ville de Ouagadougou, et son soutien matériel et son soutien technique, dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération ». En plus, dit-il, « il y a des actions de viabilisation commencées dans un certain nombre de quartiers de Ouagadougou, en l'occurrence le rechargement de certaines voies, l'ouverture de petits comme de grands caniveaux, pour faciliter l'écoulement des eaux et éviter des inondations en période de pluies ».

La campagne de curage des caniveaux, qui va s'étendre sur un trimestre, soit du 8 avril au 8 juillet 2017, vise à minimiser les risques d'inondations et à améliorer le cadre de vie des populations.