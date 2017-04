Cote d'Ivoire: Axe Odienné-Touba - 3 femmes tuées, le chauffeur et l'apprenti en fuite

On ne change pas une équipe qui gagne. Les taekwondoistes ont bien compris cela. Plus »

Les circonstances de l'accident, le véhicule de marque Mercedes Benz, communément appelé "Massa" et immatriculé 9561 EG 01, parti d'Odienné à destination de Duékoué, a eu une crevaison de la roue arrière gauche avant de terminer sa course dans un ravin, a-t-on appris de sources policières.

Bilan, trois morts (toutes des femmes) et six blessés dont un cas grave. Qui ont tous été évacués au Centre hospitalier régional (Chr) de Touba. Les agents du commissariat de police mixte ont procédé sur place, au constat d'usage.

Sur le même axe, en sens inverse, le 9 avril 2017, un autre accident impliquant une fois de plus un véhicule de transport en commun, s'est produit dans la matinée, non loin du premier site peu avant le pont de N'Golodougou, à environ 15 kilomètres au nord de la cité de l'arbre céleste dans la direction Odienné-Touba.

Le 26 février dernier, un véhicule de transport en commun, faisait une grave sortie de route sur la nationale, menant à Odienné, précisément entre Touba-Koro tuant sur le champ, quatre personnes et faisant dix-sept blessés parmi lesquels, deux décèderont plus tard au Centre hospitalier régional (Chr) de Touba.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.