Cameroun: Gendarmerie nationale - Du matériel roulant pour les unités

Les bénéficiaires sont notamment les services centraux du secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la gendarmerie nationale et les unités installées dans les dix régions du pays. Joseph Beti Assomo en a appelé au sens de la responsabilité des utilisateurs de ces moyens pour lesquels il n'a pas manqué de relever que le haut commandement a consenti d'importants sacrifices. Il les a dès lors exhortés à se conformer aux règles d'utilisation qui leur ont été édictées au cours de cette cérémonie. Le MINDEF a insisté pour que ces moyens roulants ne servent que dans l'intérêt du service, non sans mettre en garde ceux des utilisateurs qui en feront un autre usage : « Nous aurons la main lourde et ferme face à tout écart observé dans l'utilisation de ces moyens », a-t-il martelé. Outre le SED chargé de la gendarmerie nationale, prenait également part à cette cérémonie, Koumpa Issa, secrétaire d'Etat auprès du MINDEF chargé des Anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, René Claude Meka et de nombreux autres officiers généraux.

