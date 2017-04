Cameroun: Lions indomptables - Oyongo s'excuse aussi

Il dit avoir poussé sa réflexion plus loin que sa pensée et avoue : « j'ai bien reçu un billet d'avion aller-retour et il est vrai que j'ai émis une demande de modification de mon retour, pour lequel j'attendais une réponse. Je comprends maintenant que ces changements n'étaient pas possibles », poursuit le défenseur d'Impact de Montréal. Pour cela, il a décidé de présenter ses « sincères excuses non seulement au peuple camerounais, au gouvernement, mais également aux membres de l'exécutif de la Fecafoot. Lesquels, avec le public et les supporters des Lions, ont été sans doute choqués par ma sortie malencontreuse ». Sur son site la Fécafoot dit avoir pris acte.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.