Angola: Quatre personnes tuées dans des accidents de la route à Huambo

Ces accidents sont survenus dans la ville de Huambo, les municipalités de Caála, Londuimbali et Chicala Cholohanga, causés par l'excès de vitesse, le dépassement irrégulier et le manque de prudence chez les automobilistes.

Selon lui, ces accidents sont caractérisés par cinq heurts, deux collisions entre véhicules automobiles et deux vélocipèdes, même nombre de chocs contre des obstacles fixes, un renversement par dépistage et une collision entre vélocipèdes à moteur.

Se confiant à l'Agence Angola Presse (Angop) , le directeur du bureau de Communication institutionnelle et Presse du commandement provincial de la Police Nationale à Huambo, l'intendant Martinho Kavita Satito, a dit qu'en comparation à la même période antérieure, il y avait deux autres morts, plus de 12 blessés, soit une augmentation de 12 cas.

