Angola: Démenti du Ministère de la Jeunesse et des Sports sur la distribution des logements

Le processus est faux et n'a aucun lien avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Dans ce contexte, tous les jeunes sont alertés et la population en général, qui se sont faits inscrire et ont payé l'argent pour leur inclusion dans ces supposées listes.

Selon un communiqué de presse parvenu samedi à l'Agence Angola Presse (Angop), le Ministère de la Jeunesse et des Sports souligne que cette situation n'est pas légale et ne découle des orientations de l'institution, car il n'y a aucune maison ni des programmes de distribution à cette date.

Luanda — Le Ministère angolais de la Jeunesse et des Sports dément les informations selon lesquelles se déroulent un processus d'inscription des jeunes en cours pour l'obtention d'un logement aux supposés projets d'habitation et que la distribution aurait lieu le 14 avril de cette année.

