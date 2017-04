Au terme d'une semaine d'échanges et de formation pour répondre à une recommandation du ministère technique, le Directeur d'académie provinciale de l'Ogooué-Maritime, Henri Georges BOUNDZANGA a clôturé les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des chargés de cours du pré-primaire et du primaire des établissements privés laïcs de Port-Gentil à l'école Sainte Thérèse.

Le respect de la déontologie et de la hiérarchie, le respect de l'élève, l'amour de ce dernier, ce sont là autant de valeurs à cultiver. « J'ai été touché par le module sur la lecture, et quelqu'un disait bien que la lecture est la clé de voute de l'enseignement » a rappelé le DAP de l'Ogooué-Maritime.

Les enseignants du primaire ont compris les mécanismes sur les approches pédagogiques et les concepts de référence, l'utilisation des outils didactiques et l'identification des compétences, l'activité d'apprentissage en rapport avec les compétences, au nombre des modules développés, il y avait aussi l'évaluation des acquis scolaires en approche par les compétences et la gestion de la semaine d'intégration puis la remédiation en approche par les compétences de base.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.