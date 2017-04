Guinée: Labé - Incident entre un opposant et le gouverneur lors de la Zihara de Dalein

« nous ne sommes pas là pour parler de politique et en le faisant on aurait souillé ce vénérable lieu de culte qu'est la mosquée de Dalein. Je ne suis pas un étranger au Fouta ,ce n'est pas à cause du pouvoir que je suis du Fouta, c'est parce que je suis du Fouta que j'ai eu la baraka de mes parents et suis devenu chef du Fouta. Quelque soit ta volonté à conquérir le pouvoir aujourd'hui au Fouta tout doit passer par mon autorité, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi et pour l'heure je suis le seul maitre du Fouta aujourd'hui demain appartient à Dieu. »

Tous les enfants de Guinée doivent se donner les mains pour placer le pays entre de bonnes mains et nous ne voyons nul autre de plus digne de cet honneur que Elhadj Cellou Dalein, nous sommes dans une mosquée ici nous travaillons à ce qu'il vive le jour de son avènement au pouvoir. »

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.