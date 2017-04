Poursuivant, il a fait savoir que cet album de 17 titres a été enregistré entre Paris, Montréal, Dakar, New York et Conakry marque la détermination de DEGGJ Force3 de vendre la musique urbaine de Guinée sur le marché international.

"Un combat des anciens comme Légitime Défense, Kill Point, Bill De Sam pour ne citer que ceux-là. Il y a eu un combat qui a été mené par cette jeunesse. On pensait que c'étaient des drogués alors qu'ils chantaient pour conscientiser la masse et proposaient aussi des voies et moyens à la jeunesse pour pouvoir s'en sortir", a-t-il indiqué.

Certes, il y a eu de difficultés, mais le concert aura bel et bien lieu à la date indiquée. Vous ne serez pas bâillonner tant que je suis aux affaires. Vous avez la lourde responsabilité de sortir du magma de démagogie environnant et de dire la vérité".

L'AGS est là d'abord pour un rôle de régulation. Ensuite, elle a un rôle de contrôle. Le troisième rôle est celui de la promotion. Enfin l'agence a un rôle de facilitation. Si on s'accroche à un de ces rôles là et oublier les autres, c'est un travail inefficace.

Pour non seulement vous apporter mon soutien et réitérer mon engagement de vous accompagner dans votre noble lutte. Je suis là aussi pour mettre l'accent sur les quatre rôles dévolus à l'agence guinéenne de spectacle(AGS). En tant ministre de la culture, je suis mieux placé pour le dire.

