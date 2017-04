Cameroun: Senouna Gompa de nouveau dans les bacs avec l'album intitulé « le pas des braves »

En attendant la sortie solennelle de l'album, les titres phares tels que « lah zoua » ou « no woman no cry » sont déjà disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement légales telles que YouTube, Deezer amazone et autres vrj music les amateurs de variété musicale et de rythmes dansant sont donc servis avec « le pas des brave » de l'artiste Senenou Gompa.

Sans prendre la grosse tête, gardant les pieds sur terre et concentré sur son travail et ses objectifs, l'artiste pluridimensionnel Senenou Gompa après avoir laisser tourner fait danser le public avec le titre « lah zouah » qui est véritable hit sort enfin au grand bonheur de ses fans l'album « le pas des braves »

Apres le décès de son père, le jeune garçon va quitter Mbouda pour Douala ou toujours bercé par le rêve d'une carrière musicale il intègre l'écurie « Samy des beaux-arts » ou il va peaufiner tout son talent en s'ouvrant aux autres sensibilités musicales du Cameroun que sont le Bikutsi , le Makossa et les folklore Bamiléké ceci grâce à l'encadrement de Samy de beaux-arts himself qui voit en Senenou une véritable pépite.

Senouna Gompa de son vrai nom Tamoken Cedrick Janvier est un artiste camerounais originaire de la région de l'ouest Cameroun plus précisément du département des Bamboutos . Celui que l'on ne présente plus tant son talent est immense est l'une des valeurs sures de la musique camerounaise.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.