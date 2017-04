L'artiste humoriste camerounais célèbrera son quinzième anniversaire avec un spectacle d'humour ce 21 avril à Douala.



Quinze ans de carrière, ça se fête. Et pour l'occasion, Massa Yacop, artiste humoriste qu'on ne présente plus a décidé d'innover en la matière pour cela, il a organisé un spectacle à la dimension de son talent afin de partager ce moment avec son public et ses confrères humoristes.

On l'a connu pour la plus part dans l'émission caravane mobile sur la chaine de télévision canal 2 international dont il assurait la Co présentation en compagnie de Tony Nobody.

Ses vanne et ses blagues nous ont tous donné mal aux cotes au point où on n'a pas vu passer les années mais, cela fait aujourd'hui quinze ans que le gars de « Nkong » nous distille de la bonne humeur à chacune de ses prestations que ce soit dans un spectacle ou à travers le petit écran.

Il faut dire que Massa Yacop ne s'est pas contenté de faire son travail et gagner sa vie comme beaucoup de ses compères. Pour promouvoir l'art qui l'a fait devenir célèbre, il a mis dernièrement sur pied le concept « rire à gogo » qui est une plateforme d'expression d'artistes humoriste plus ou moins célèbre en mode stand up.

Une initiative qui a vu éclore de nombreux autres talents dans le monde de l'humour. Autant de fait d'armes qui ont poussé Massa Yacop a célébré ses quinze ans de carrière question de démontrer aussi à d'autres dans le même secteur que dans ce métier avec la persévérance on peut arriver à de bonnes choses.

Pour ce spectacles d'humour Massa Yacop sera entouré de la crème de l'humour au Cameroun avec des noms tels que Kritikos, Moustik le karismatik, les daltons Moussa jean kalagan et plein d'autres pour servir au public de douala fan d'humour un spectacle pluridimensionnel pour marquer d'une pierre blanche cette grande fête.

C'est donc la salle des fêtes Arena de Bonamoussadi qui accueillera l'évènement de ce 21 avril pour essayer de contenir tous les fans de celui qu'on appelle aujourd'hui « le king Massa yacop 1er ».