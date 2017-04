Bénin: Le FMI approuve un décaissement de 151,03 millions de dollars

En dépit d'un environnement intérieur et extérieur difficile, la croissance a atteint 4 % en 2016… Plus »

L'inflation est restée modérée et le déficit budgétaire s'est réduit, grâce aux efforts déployés par les autorités pour limiter les dépenses face à des recettes qui restent faibles. Néanmoins, la réduction de la pauvreté et du déficit des infrastructures prendra du temps.

De son côté, à l'issue de la réunion du Conseil d'administration, Tao Zhang, Directeur général adjoint et Président par intérim, a fait savoir qu'en dépit de répercussions négatives des pays voisins, l'économie béninoise a rebondi en 2016 et ses perspectives sont favorables.

De même, il vise aussi à catalyser des financements officiels et privés, et à accroître la résilience face à d'éventuels chocs économiques.

L'inflation est restée modérée, à moSelon un communiqué, ce nouveau programme a pour objectif de s'attaquer aux besoins prolongés de financement de la balance des paiements du Bénin, ainsi que de réduire les obstacles à une croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté en créant un espace budgétaire pour l'investissement dans les infrastructures et les dépenses sociales prioritaires.

