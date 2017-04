Sénégal: Série d'incendies - Ce que les flammes ont emporté

Ce week-end a été marqué par trois incendies qui se sont produits à Dakar et à l'intérieur du pays. Si le drame de Saint-Louis a occasionné un décès, ceux des marchés Hlm de Dakar et Zinc de Kaolack ont réduit une cinquantaine de cantines en cendres.

Trois incendies dans des localités différentes : marché Hlm de Dakar, marché Zinc de Kaolack et une maison à Saint-Louis, se sont déclarés durant ce week-end avec leur lot de dégâts. Le drame qui a causé le plus de dégâts est celui qui s'est produit dans la capitale du Nord qui a entrainé une perte en vie humaine. En effet, d'après le site ndarinfo, l'incendie qui s'est produit dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril vers 4h du matin, a occasionné la mort d'une dame âgée de 54 ans. Le renversement d'une bougie aurait provoqué l'irréparable sur cette dame qui vivait seule dans une chambre.

A Dakar, c'est le marché Hlm qui renoue avec l'incendie. Selon certaines indiscrétions, un court-circuit aurait déclenché le feu qui s'est propagé sur des cantines qui se trouvaient sur le long des Allées Thierno Montaga Tall. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Un des responsables du marché a indiqué que 46 cantines dont la plupart remplies de tissus, ont été complètement calcinées. Les dégâts sont estimés à des centaines de millions de francs Cfa. Vu la puissance du feu, les sapeurs pompiers n'ont pas lésiné sur les moyens pour contenir les flammes.

Outre une quarantaine d'éléments déployés, deux camions, deux ambulances et deux voitures légères ont été mis à contribution. A en croire les soldats du feu, il était difficile pour eux d'accéder à certaines cantines touchées. C'est pourquoi, ils ont amené ce matériel pour faire la navette afin d'assurer l'alimentation en eau car les dégâts sont très importants. D'ailleurs, la complexité du travail a motivé l'intervention des éléments de la Senelec, car il y avait des fils qui s'entrechoquaient.

Autre incendie, celui du marché Zinc de Kaolack qui s'est produit dans la matinée du samedi. L'explosion d'une bonbonne de gaz est à l'origine de ce sinistre qui a détruit une vingtaine de cantines et des entrepôts contenant des sacs de légumes. Les témoins indiquent que le vent et les moyens limités des sapeurs pompiers ont aggravé la situation. Le bilan est très lourd chez les commerçants. Les dégâts sont, en effet, estimés à plus d'une centaine de millions.

Interrogé par l'Agence de presse sénégalaise, le sous-lieutenant Mame Kor Sall, commandant de la 31ème Compagnie des sapeurs-pompiers de Kaolack affirme que le feu s'est déclaré dans la matinée sur une partie du marché et s'est ensuite propagé. Le Commandant Sall ajoute que l'incendie a ravagé une vingtaine de cantines au moment où sont arrivés les soldats du feu. «Nous avons aussitôt mis en place un dispositif d'intervention composé de deux engins pompes pour d'abord circonscrire les flammes et ensuite empêcher leur propagation. Vers 9 heures 50 minutes, le feu a été circonscrit et maîtrisé grâce à la mobilisation sur le terrain de 30 éléments de la 31ème compagnie d'incendie et de secours de Kaolack», a-t-il souligné. Et de signaler qu'aucune perte en vie humaine n'a été notée.