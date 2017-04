Sénégal: Aliou Sall menace - «Je vais montrer à la face du monde le vrai visage de Malick Gakou»

La création du "Prix international pour les médias et les professionnels des médias" va permettre… Plus »

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le coordonnateur de l'Alliance pour la république (APR) à Guédiawaye estime le leader de GP n'a rien fait dans leur localité pour lui faire la leçon. «Malick GAKOU n'a pas de leçons à me donner. On lui a donné le poste de maire, mais il a fui pour se réfugier au Conseil régional où il n'a fait aucune réalisation pour Guédiawaye. Etant ministre des Sports avec son budget, il pouvait réfectionner Amadou BARRY et le stade de Ndiaréme mais il n'a rien fait. De même, étant ministre du Commerce, il n'a rien réalisé car il n'a recruté personne. Donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir de Malick GAKOU, à qui on demande d'arrêter sinon, il aura sa réponse», menace Aliou SALL.

