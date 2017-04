Afrique de l'Ouest: Sommet extraordinaire de l'UEMOA - Le Président du Faso est arrivé à Abidjan

Le Président du Faso a été accueilli à sa descente de l'avion par le Vice-Président de Côte d'Ivoire, Monsieur Daniel Kablan DUNCAN, des membres du gouvernement ivoirien, les Ministres burkinabè des Affaires étrangères, et de l'Economie, l'Ambassadeur du Burkina Faso auprès de la République de Côte d'Ivoire et le personnel de l'ambassade.Après un bref entretien au salon d'honneur présidentiel, le Président du Faso a été salué par des membres de la communauté burkinabè présents à l'aéroport, avant de regagner son pied à terre.Ce Sommet extraordinaire auquel sont conviés les dirigeants ouest africains va se pencher sur les questions économiques et financières de l'institution. La désignation du président de la Commission de l'UEMOA devrait également être abordée au cours du huit clos qui interviendra juste après l'ouverture officielle.

Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE est arrivé à Abidjan dans la matinée du 10 avril 2017 pour prendre part au Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

