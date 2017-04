Burkina Faso: Jacqueline Zaba présente ses lettres de créance au président du Conseil européen

Le programme de coopération bilatérale de l'Union européenne avec le Burkina est l'un des plus importants d'Afrique et touche quasiment tous les domaines et se sont même depuis peu étendus au domaine sécuritaire.

En effet, selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et les usages en la matière, les lettres de créance sont un document officiel qu'un chef d'Etat ou de gouvernement signe et confie à un ambassadeur qu'il vient de nommer afin que celui-ci le remette au chef d'Etat ou de gouvernement d'un pays ami.

Il a réaffirmé le soutien de l'Union européenne dans la lutte contre la radicalisation et le terroriste à travers le G5 Sahel. M. Tusk a affirmé qu'il est de l'intérêt de l'Union européenne de soutenir le Burkina Faso et les pays de la région dans cette lutte contre le terrorisme.

M. Tusk a surtout félicité les autorités et le peuple du Burkina Faso pour le renouveau démocratique. Il a magnifié le combat du peuple burkinabè en matière de défense de la liberté et de la démocratie.

Nommée le 14 septembre dernier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume de Belgique et représentant auprès de l'Union européenne (UE), Mme Jacqueline Zaba a présenté ses lettres de créance ce vendredi 7 avril 2017 au président du Conseil européen M. Donald Tusk, également président de l'Eurogroupe qui réunit les pays européens ayant l'euro en partage.Dans l'entretien qui a suivi la réception des lettres de créance de Mme Zaba, M. Tusk a réitéré le soutien de l'UE aux actions de développement entreprises par les autorités burkinabè.

