Ile Maurice: Commission d'enquête - La vente de Britam fait débat

Selon lui, quand une compagnie sud-africaine avait fait l'offre de Rs 4,5 milliards, le crash de la BAI était déjà connu. «Pour Britam, on parle quand même de 23 % d'actions. Le gouvernement avait déclaré que si les autorités kenyanes ne veulent pas que Britam soit racheté par des Sud-Africains, ils pouvaient nous faire la même offre (Ndlr, Rs 4,5 milliards) et ils étaient d'accord. C'est là qu'il y a un flou. Si les autorités kenyanes ont accepté de payer ce prix, pourquoi l'avoir vendu à moins cher selon la valeur des actions sur le marché ? Il n'y a rien en écrit à ce sujet.»

Mais Sudhir Sesungkur réfute cette explication. «Aujourd'hui, nous avons à trouver Rs 9 milliards pour rembourser les détenteurs des polices d'assurance Super Cash Back Gold et Bramer Asset Management. Nous nous attendions à une somme conséquente pour la vente de Britam. Il faut savoir ce qui s'est réellement passé. Le cours de la Bourse peut être faible mais la valeur réelle de Britam est plus élevée. Pourquoi avoir accepté de conclure la vente si le cours de la Bourse était faible?»

